Altına İsrail'e İran'dan İHA saldırısı sonrası ‘savaş’ alarmı: Altın uyarısı yapıldı! Altın fiyatlarında korkutan uyarı
İran’ın İsrail’e misilleme yapacağı ve bölgesel savaş riskinin artacağı beklentisi piyasaları hareketlendirdi. Dolar kuru sonrası altın fiyatlarının ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunan analistler, altın piyasasının artık geri dönüşü olmayan bir ivme kazandığını belirtirken ‘savaş’ alarmı uyarısı yapıldı.
Finansal piyasalar üzerinde baskı oluşturan bu durum yatırımcıları güvenli liman arayışına ittiği için ons altında tarihi zirve seviyeler görülürken, riskli varlık olarak nitelenen kripto paralarda ise sert düşüşler yaşandı.
İran'dan İsrail'e İHA saldırısı sonrası altın fiyatları
Jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin artmasıyla önceki gün yaklaşık yüzde 2.5 artışla 2 bin 431,5 dolara kadar yükselerek rekor kıran ons altın fiyatı, gece saatlerinde 2 bin 333 dolara kadar geri çekildi.
Yurtiçinde gram altın fiyatı ise dün 2 bin 528 TL’ye kadar yükseldikten sonra 2 bin 430 TL’ye geriledi.
ABD’li finans ajansı Bloomberg’in bir haberine göre, altında rallinin uzadığı için kâr satışlarının geldiği; bunun da rekor seviyeden geri çekilmeyle sonuçlandığı belirtildi.
KRİPTODA DÜŞÜŞ
Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerindeki oynaklık ise arttı. Bitcoin, halving’e (yarılanma) 7 gün kala 67 bin 300 dolara kadar geriledi. Bitcoin yarılanması, madencilere verilen ödül miktarının yarı yarıya azaltılmasını ifade eden bir kripto varlık terimi.
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Kelime olarak ‘yarılanma’ anlamına gelen halving, madencilikle üretilen kripto varlıkların fiyatlarını etkiliyor.
Jeopolitik gerilimlerin artması sonrası alt coinlerdeki düşüş ise daha hızlı oldu. Son 24 saatte Solana yüzde 15, Arbitrum yüzde 22 düştü.
Altın fiyatlarının gelecekteki seyri merak konusu olurken, “Altın, geri dönülmez bir yola girdi” şeklinde yorumlar yapılıyor. Altın fiyatlarının ne kadar olacağı ise piyasadaki dinamiklere ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik göstereceği belirtiliyor.
UZMAN İSİMLER NE DİYOR?
"OK YAYDAN ÇIKTI!"
Altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıları “Ok yaydan çıktı” ifadesiyle uyararak, ons altının beklenmedik hareketler sergileyebileceğini söyledi. Memiş, ons altının 2 bin 320 dolar seviyesine ulaşarak 2300 dolarlık psikolojik direnci aştığını vurgulayarak, mevcut durumu özetledi.
"ONS ALTININ HEDEFİ 2 BİN 350 DOLAR"
İslam Memiş’in yaptığı açıklamalara göre, ons altında 100 ila 150 dolarlık bir düşüş yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, ons altının mevcut hedefinin 2 bin 350 dolar seviyesi olduğunu ifade etti. Ancak, bu artışın yılın ikinci çeyreğinin başlarında gerçekleşmesinin sağlıklı olmadığını da belirtti.
ALTINA YATIRIM YAPILMALI MI?
Altın yatırımı yapmanın doğru olup olmadığı konusunda İslam Memiş, gram altının 2 bin 425 ila 2 bin 453 TL arasında üç kez test edildiğini belirtti.
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