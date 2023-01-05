Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin! Bunu ilk kez söyledi... Rakamı duyan kuyumcuya koşacak

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yukarı yönlü harekete başlayan altın için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomist Hatice Kolçak, merkez bankalarının gevşeme hareketlerinin altın tarafına olumlu yansıyacağını söyledi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Kolçak, "Altın için beklediğimiz hareket bir miktar geldi. Dirençleri kırarak geldi. Buralarda kalıcı olması gerekiyor. Gram altında artık 1100'lerin üzerine çıktı. 1200 TL'leri hedeflemiştik. Oralara yaklaştık. 2022 altın için kötü bir seneydi. Bütün merkez bankalarının sıkılaşma politikaları içerisinde olduğu bir seneyi geride bıraktık. Altın, gümüş, kriptolarda hep satış gördük. 2023 yılında agresif faiz artışları olmayacak. Bu süreç altına yarayacak. Ons altın tarafında 4 bin dolar beklentisi var. Swiss'ten yapılan açıklamada, ons altın için 2500-4000 bin dolar arasında bir tahmin yapıldı. Ortak bakış açısı altında güçlenme bekleniyor. Sepette yüzde 25 altın olmalı. Bana altın bozduruyor musunuz? diye soruyorlar. Hayır bozdurmuyorum. 2023'te ons altın için benim beklentim 2 bin dolar ve üzeridir. Dolar kurunda bir hareket gelecek. Kontrollü bir yükseliş olacak. 22-23'ler artık uzak değil. 2023 yılında gram altın için tahminim 1500-2000 lira arasındadır. 2023'te bu hedefleri yakalayacağız" dedi.