Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

Altın yükselecek mi, dolar ne kadar olacak? Euro, altın düşecek mi? gibi sorular merak konusu olurken son dakika İslam Memiş'ten gram altın, dolar, petrol fiyatları, araç, ehliyet ve yeni asgari ücret için tahminler geldi...

Ekim ayı ve gelecek aylar içerisinde yaşanabilecek altın fiyatlarına vurgu yapan İslam Memiş, ''"Altının ons fiyatı 1670 dolar seviyesinde. Geçen hafta sert geri çekilme vardı. Korku panik yok, sakin olun, elinizdeki malı kaptırmayın dedik'' ifadesini kullandı.

İslam Memiş'in altına ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“Altının ons fiyatı 1670 dolar seviyesinde. Geçen hafta sert geri çekilme vardı. Korku panik yok, sakin olun, elinizdeki malı kaptırmayın dedik. Ekim ayında ters köşe fiyatlaması oldu. Siz dikkat edin uyarılarım vardı. Hızlı bir toparlanmada olan altın onsu 1670 dolar seviyesinde. 1680 güçlü yükselişin başlaması için direnç seviyesi. Bu kırılırsa tekrar 1800'ü hedef alan fiyatlama içinde olacak. Yılın son çeyreğindeki pozitif görünüm devam ediyor.

Beklentimde bir değişiklik yok. Gram altın TL fiyatı 1004-1009 lira aralığında. Geçen haftalarda 990'lı rakamları gördük, ekranlarda 970'li rakamları gördünüz. 1000 lira altına sarkmış oldu ama bu hafta tekrar yükseliş yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Gram altında pozitif görünüm devam ediyor, o yüzden ucuza mal kaptırmayın. Yükseliş yönlü öngörümde değişiklik yok."

İslam Memiş 'Aman' diyerek uyardı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yıl sonuna gelirken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Açıklamaları ile Soru Youtube kanalında yayınlanan videosunda hem Soru takipçilerine hem de bu bilgilerden faydalanmak isteyen herkese kendi tahminleri ile yardımcı olmaya devam ediyor. İslam Memiş, 2023 yılına girilmeden önce ihmal edilmemesi gerekenleri açıkladı.

Uyarılarını sürdüren Memiş; FED’in faiz kararından ziyade Putin’in açıklamalarının önemine değindi. Rus liderin yaptığı kritik açıklamaların piyasa üzerindeki etkilerini değerlendiren İslam Memiş; “Putin'in açıklaması çok çok önemliydi. Seferberlik ilan etti, bunun yanında savaş riskini devam ettirecek açıklamalar yaptı. Nükleer dahil tüm silahlarımızı kullanırız diyor. Kışın onlar donacak algısı içinde. Jeopolitik riskler tırmanıyor. Putin'in açıklamaları oldukça önemli. Büyük bir savaşın hazırlığında olduğunu gözlemliyoruz. İran'da da bazı durumlar gerçekleşiyor. Sokak gösterileri büyüyebilir” sözlerini kullandı.

İşte İslam Memiş'in 'Aman' deyip uyardığı o konular:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2022 yılında yapılandırılan vergi borçları ve harç ödemelerinin 2023 yılına aksatılmaması gerektiğini belirtti. İslam Memiş konuya ilişkin ”Şimdi iki aylık süreç içerisinde yavaş yavaş hepimizin sisteme girmesi gerekiyor ve özellikle bu e-Devlet sisteminde geriye dönük herhangi bir vergi borcumuz var mı yapılandırma için geç kaldık mı veya yapılandırma yapabiliyor muyuz bunu sorgulamamız lazım. Yine e-Devlet sistemi üzerinden veraset ilamı sorgusu yapmamız gerekiyor.” açıklamalarında bulunarak vatandaşların vergi borcu ya da veraset ilamları için 2023 yılına kadar beklememesi gerektiğini dile getirdi.

İslam Memiş aynı zamanda kontrol edilmesi gereken ve 2023 yılına bırakılmaması önemli olan bir başka konunun miras borçları olduğunu da belirtti. Bu kontrol işlemlerinin tamamının 2023 yılından önce belirlenmesi gerektiğini aktaran İslam Memiş, bu konuyla ilgili olarak "Burada da büyüklerimizden eşimizden dostumuzdan akrabalarımızdan bir miras kaldı mı ve bununla ilgili veraset işlemleri yapmamız gerekiyor mu diye bakmamız lazım.” şeklinde konuştu.

İslam Memiş aynı zamanda kontrol edilmesi gereken bir başka hususun yurtdışına çıkışlarda kullanılan pasaportlara ilişkin harç ödemeleri olduğunu aktardı. İslam Memiş, ”Yine 2023 yılı ile alakalı yurt dışına çıkacak olan arkadaşlarımızın Pasaportunun bitme süresi az kaldıysa 2023 yılı girmeden hem pasaportunu yenilemiş olacak hem de evraklarını önceden hazırlanmış olacak ve vize evraklarını hazırlarken de belirli bir masraf yapacak. Ve dolayısıyla kazanması için bu pasaport yenileme ücretinin de yeni ücrete tabi olmaması için bunu daha önceden hazırlamamız gerekiyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

Ehliyet meselesi

İslam Memiş 2023 yılına bırakılmaması gereken ödemeler listesine ehliyet harç ödemelerini de ekledi. Tüm ödemelerde artış beklediğini belirten İslam Memiş bu durumu, ” Veya ehliyet alacağız veya ehliyet sınavına girmiş evladımız vardır. Yine 2023 yılından önce Bu harçların ödenmesi gerekiyor bunlarda geciktirmememiz gerekiyor. Yine geçmişe dönük bağlı bulunduğumuz ilçe belediyede veya Büyükşehir belediyesinin internet sayfasına gireceğiz ve geçmişimizle alakalı herhangi bir evrak borcumuz var mı mutlaka sorgulamamız gerekiyor bu sorgulamalar da karşımıza çıkacak ödemelerde 2023 yılına bırakmamak lazım çünkü 2023 Yılı itibari ile vergilerde ciddi bir artış bekliyorum.” şeklinde açıkladı.

Araç alacaklar aman dikkat!

Araç almak isteyen ve bu araç alımında kredi çekmeyi düşünenlerin de 2023 yılı gelmeden karar vermesi gerektiğini belirten İslam Memiş, bu konu ile ilgili görüşlerini ”2023 yılı ile alakalı işte kasko ve sigorta ücretlerinin bence düşüş oranında sizin beklediğiniz kadar bir düşüş ben beklemiyorum. Şahsen araç fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. Ama yine sigorta ve kasko üzerinde yakın tarihi kalmış olan arkadaşlar veya geciktirmiş olan arkadaşlar yeni yılda yaptırırım 2023 yılında yaptırırım şu an sigortam var mecburi ancak kaskom yok müsait değildim, biraz daha beklemeyi tercih ediyorum. Belki döviz kuru gerilediği zaman kasko ücretleri de geriliyor belki araba fiyatları geriler, o zaman kasko ücretleri de gelirler dolayısıyla ben beklemeyi tercih ediyorum diyen arkadaşlarımızın yine kasko ücretlerinde 2023 yılı itibari ile ciddi zamlarla karşılaşabileceğini ben şahsen tahmin ediyorum.” cümleleri ile aktardı.

"2 AY İÇİNDE YAPTINIZ YAPTINIZ!"

Ödemeler konusunda 2023 yılında zamların görüleceğini belirten İslam Memiş, her türlü ödemenin son 2 aylık süreçte tamamlanması ve gerekli evrakların hazırlanması gerektiğini aktardı. İslam Memiş, ”Toparlayacak olursak arkadaşlar 2023 yılının 1 Ocak tarihi gelmeden iki aylık bir zamanımız var. Bu zaman içerisinde pasaportlarımız işte resmi evrak işlerimiz vergilerimiz gecikmiş zamlarımız bir çok hamleleri yani 2023 yılı 1 Ocak tarihi itibari ile zamlanacak olan veya bundan sonraki süreçlerde yeni zamlar karşılaşacağımız bütün kalemlerin hazırlığını önceden yapmak lazım bu süreçten faydalanmak lazım bütün eksiklerimizi giderdikten sonra önümüz net olduktan sonra Sadece evraklarımı içeri vermek kaldı diyorsanız problem yok. Ancak uzun bir süre için mutlaka göz önünde bulundurmak lazım aksilikleri mutlaka göz önünde bulundurmak lazım ve bugünün işini de yarına bırakmamak lazım. O yüzden kıymetli arkadaşlar 2023 yılı ile alakalı bu vergi harç ve cezalarla alakalı hazırlıklarımızı 2023 yılından en az iki ay önce tedbirimizi almamız gerekiyor ve kararlarımızı da net bir şekilde vermemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Yatırımcılar dikkat uyarısı ise şöyle;

Önümüzdeki ay için altın uyarıları yapan Memiş şu sözleri kullandı:

Bir haftalık süreç içinde yatırımcılar kararını vermeli. KKM'de param var, boşa çıktı dolar alayım mı? Hayır. Şöyle bir hamle yapabilirsiniz, elimde TL var. Ben TL'yi altına çevirip KKM'den faiz getirisini alabilirim. Aradaki getiriyi cebime koyarım. Altın gramı yükselince aradaki farklı alacağımdan zararım olmuyor. KKM'de TL'de duranlar, eline yeni TL geçenler bu hamleleri değerlendirebilir.

Dolara sıcak bakmıyorum. Dolar 20 yılın zirvesinde, euro 20 yılın dip seviyesinde. Zirvedekini mi satın alırsın, diptekini mi satın alırsın? Buna karar vermeniz lazım. Ben alırım altınımı, KKM'ye koyarım, aylık getirimi alırım, altınım zaten altın olarak duruyor. Haliyle kaybım olmayacak.

İslam Memiş kimdir?

İstanbul doğumlu olan İslam Memiş 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Memiş, altın ve para piyasaları uzmanıdır. İslam Memiş lisans eğitimini Erzurum Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yapmıştır. İslam Memiş, sosyal medyada kendi hesabı üzerinden yaptığı finans analizleriyle ün kazanmıştır