Altın ve dolarda son dakika son durum! Altın fiyatları bugün 13 Ağustos Pazartesi | Çeyrek altın cumhuriyet altını | dolar ne kadar? 

ABD ile yaşadığımız Brunson krizi sonrası piyasalar bir hayli hareketli. Hem altın hem dolar rekordan rekora koşuyor. Kapalı Çarşı’da gram altının alış fiyatı 235.80, satış fiyatı 236.88 TL üzerinden yapılmakta. Doların ise ateşi 6,84205125 TL'ye kadar yükseldi.

ABD-Türkiye arasında kısa vadede çözüme yönelik adımlar atılmaması durumunda, döviz kurları ve altın fiyatlarında ciddi yükselişler beklenebilir. Buna ek olarak yatırımcılar açısından risk iştahının yüksek olduğu bir dönem göz önünde bulundurulduğu takdirde; TL varlıklarından hızlı bir şekilde çıkış gerçekleşebilir. Kapalıçarşı'da gram altının alış fiyatı 235.80, satış fiyatı 236.88 TL TL üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altında ise alış 377.28, satış 387.30 seviyesinde. Cumhuriyet altını ise 1.580,00 liradan alınıp 1.600,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Alış 752,21

Satış 774,61

ZİYNET ALTINI

Alış 1.509,14

Satış 1.544,48

ATA ALTIN

Alış 1.556,30

Satış 1.601,33

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış 134,41

Satış 135,02

18 AYAR BİLEZİK GRAMI

ALış 172,14

Satış 172,92

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