THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Altın dolar fiyatları bugün | Çeyrek altın cumhuriyet altını | dolar ne kadar? Altın ve dolarda son durum

ABD ile yaşadığımız Brunson krizi sonrası piyasalar bir hayli hareketli. Hem altın hem dolar rekordan rekora koşuyor. Kapalı Çarşı’da gram altının alış fiyatı 235.96, satış fiyatı 237.04 TL üzerinden yapılmakta. Doların ise ateşi 6,427 TL'ye kadar yükseldi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:55
Altın dolar fiyatları bugün | Çeyrek altın cumhuriyet altını | dolar ne kadar? Altın ve dolarda son durum

ABD ile yaşadığımız Brunson krizi sonrası piyasalar bir hayli hareketli. Hem altın hem dolar rekordan rekora koşuyor. Kapalı Çarşı’da gram altının alış fiyatı 235.96, satış fiyatı 237.04 TL üzerinden yapılmakta. Doların ise ateşi 6,427 TL'ye kadar yükseldi.

ABD-Türkiye arasında kısa vadede çözüme yönelik adımlar atılmaması durumunda, döviz kurları ve altın fiyatlarında ciddi yükselişler beklenebilir. Buna ek olarak yatırımcılar açısından risk iştahının yüksek olduğu bir dönem göz önünde bulundurulduğu takdirde; TL varlıklarından hızlı bir şekilde çıkış gerçekleşebilir.  Kapalıçarşı'da gram altının alış fiyatı 235.96, satış fiyatı 237.04  TL üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altında ise alış 377.53, satış 378.56 seviyesinde. Cumhuriyet altını ise 1.664 liradan alınıp 1.681 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:55
  1. altın fiyatları canlı
  2. cumhuriyet altın fiyatları
  3. altın fiyatları bugün
  4. altın fiyatları grafik
  5. altın fiyatları ne olur
  6. anlık altın fiyatları
  7. altın fiyatları bigpara
  8. altın fiyatları yorum
  9. altın dolar fiyatları canlı
  10. altın kuru
  11. altın dolar yorumları
  12. dolar kuru
  13. çeyrek altın
  14. tam altın ne kadar
  15. altın gram fiyatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    1. Pamukkale Üniversiteleri taban..
    2. Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in..
    3. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    4. Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
    5. Karabükspor'dan açıklama: Onur duyduk!
    6. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    7. Erdoğan, Türkiye'nin elindeki doları..
    8. Gazzeli gençler kültür merkezinin..
    9. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    10. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    11. Bebek nevresimi seçerken nelere dikkat..
    12. Yoğurtlu dondurma tarifi
    13. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    14. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    15. Çocuklar için güneş gözlüğü seçerken..
    16. MEB'den "profesyonel yöneticilik"..
    17. Şehit Eren Bülbül, mezarı başında anıldı
    18. İncirlik Üssü ABD'ye kapatılıyor mu?
    19. Tuzlu kek nasıl yapılır?
    20. Çocuklara yüzme öğretmek için 5 neden!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı