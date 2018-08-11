Altın dolar fiyatları bugün | Çeyrek altın cumhuriyet altını | dolar ne kadar? Altın ve dolarda son durum

ABD ile yaşadığımız Brunson krizi sonrası piyasalar bir hayli hareketli. Hem altın hem dolar rekordan rekora koşuyor. Kapalı Çarşı’da gram altının alış fiyatı 235.96, satış fiyatı 237.04 TL üzerinden yapılmakta. Doların ise ateşi 6,427 TL'ye kadar yükseldi.

ABD-Türkiye arasında kısa vadede çözüme yönelik adımlar atılmaması durumunda, döviz kurları ve altın fiyatlarında ciddi yükselişler beklenebilir. Buna ek olarak yatırımcılar açısından risk iştahının yüksek olduğu bir dönem göz önünde bulundurulduğu takdirde; TL varlıklarından hızlı bir şekilde çıkış gerçekleşebilir. Kapalıçarşı'da gram altının alış fiyatı 235.96, satış fiyatı 237.04 TL üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altında ise alış 377.53, satış 378.56 seviyesinde. Cumhuriyet altını ise 1.664 liradan alınıp 1.681 liradan satılıyor.