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Gündem Altın ve dolar piyasasındaki son gelişmeler canlı yayında konuşuluyor
Gündem

Altın ve dolar piyasasındaki son gelişmeler canlı yayında konuşuluyor

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in altın ve gümüş piyasasına ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:00:00 -
Altın ve dolar piyasasındaki son gelişmeler canlı yayında konuşuluyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Haftanın ilk iş gününde ONS altın fiyatlarında yaşanan yükseliş Kapalı Çarşı güncel altın fiyatlarına yansıdı. Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatlarında sert yükseliş yaşanmasının nedenleri canlı yayında konuşuluyor. 

İslam Memiş canlı yayında değerlendiriyor

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde piyasalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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