Altın ve dolar piyasasındaki son gelişmeler canlı yayında konuşuluyor
Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in altın ve gümüş piyasasına ilişkin sorularını yanıtlıyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Haftanın ilk iş gününde ONS altın fiyatlarında yaşanan yükseliş Kapalı Çarşı güncel altın fiyatlarına yansıdı. Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatlarında sert yükseliş yaşanmasının nedenleri canlı yayında konuşuluyor.
İslam Memiş canlı yayında değerlendiriyor
Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde piyasalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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