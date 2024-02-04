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Kadın - Aile Altın renginde bir hayat çiçeği: Ölmez çiçek! Ev için mutlaka olması gereken hijyenik olan önemli bitki! İlaç yerine
Kadın - Aile

Altın renginde bir hayat çiçeği: Ölmez çiçek! Ev için mutlaka olması gereken hijyenik olan önemli bitki! İlaç yerine

Yeniakit Publisher
2024-02-04 15:44:00 - 2024-02-04 16:15:05
Altın renginde bir hayat çiçeği: Ölmez çiçek! Ev için mutlaka olması gereken hijyenik olan önemli bitki! İlaç yerine

Doğadaki faydalı bitkilerden rengi ve yapısıyla ayrılan ölmez çiçek, insan sağlığına olan faydalı içeriği sayesinde dikkatleri üzerine çekiyor.

Parlak sarı renkli çiçekleriyle hiç bozulmadan senelerce kalabilen ve bu nedenle özellikle köylerde duvarlara asılabilen Helichrysum türleri, halk arasında “ölmez çiçek” olarak bilinmektedir. Bu türler yurdumuzda ölmez çiçek isminin yanında değişik bölgelerde arı çiçeği, leblebi çiçeği, altın otu, güve otu, güneş çiçeği gibi isimlerle de anılmaktadır.

100 santimetreye kadar boylanırken çok yıllık tüylü ve sarı renkli çiçekli bir bitkidir. Nisan-Temmuz ayları arasında çiçek açar. Yaprakları ufak, ince gri renklidir. Kumlu kayalı topraklarda yetişir.

Dünyada yaklaşık 600 türü bulunurken nadiren de olsa beyaz veya kırmızı renktede de görülmektedir. Türkiye, ölmez çiçek türleri bakımından zengin bir ülkedir. Yurdumuzda 17 tane endemik türü bulunmaktadır.

Bitkinin karakteristik kokulu uçucu yağı türden türe farklılık gösterirken pek çok kimyasal içeriğe sahiptir. Ölmez çiçek türleri eski çağlardan beri tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Karaciğer rahatsızlığı, siyatik ve fıtıkta özellikle bu bitkiden yararlanıldığı eski kaynaklarda da görülmektedir. Ölmez çiçek türlerinin değeri yurdumuzda halk arasında da çok iyi bilinmekte ve kurutulan yaprakları kaynatılarak diüretik etkileri nedeniyle böbrek taşlarını düşürmek amacıyla çokça kullanılmaktadır.

Ölmez çiçeğin türlerinden elde edilen uçucu yağlar aromaterapide ve parfümeride kullanılmaktadır. Yaklaşık 1 ton kuru çiçekten 0.85 kg uçucu yağ elde edilmektedir. Elde edilen bu uçucu yağların antibakteriyel, antioksidan ve antienflamatuar etkisi vardır.
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Oldukça faydalı ve değerli olan ölmez çiçeği, pek çok farklı şekilde ve türde kullanılabilen doğanın kıymetli hediyelerinden biridir.

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