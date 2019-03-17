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’Altın Nine’nin futbol aşkı

Adana’da Emekspor’un emektarı 79 yaşındaki Hanım Aral, her gün kulübün sahasını açıyor, antrenmana gelen çocukları hazırlıyor.

17 Mart 2019 Pazar 10:18
’Altın Nine’nin futbol aşkı

Adana’da Emekspor’un emektarı 79 yaşındaki Hanım Aral, her gün kulübün sahasını açıyor, antrenmana gelen çocukları hazırlıyor. Aynı zamanda kulübün onursal başkanı da olan ve "Altın Nine" olarak tanınan Aral, boynuna taktığı akredite kartıyla takımının hiçbir maçını kaçırmıyor.


Adana’da 70 yaşındaki Hanım Aral, çocukluğundan beri başta futbol olmak üzere spora gönül verdi. Emekspor’da "Altın Nine" olarak da çağrılan 7 çocuk sahibi Hanım Aral, 6 yıl önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi’ne yerleşti. Eşini 40 yaşında kaybeden ve çocuklarını da evlendiren Aral, Adana 2. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden mahalle takımı Emekspor’a iyice bağlandı.


Her sabah erkenden sahayı açan Aral, kulübün hocalarına ve oyuncularına elleriyle kahvaltı hazırladığı gibi oyuncuları da motive etmeyi unutmuyor. Boynuna taktığı akredite kartıyla maçların hiçbirini kaçırmayan Aral, gittiği her maçta taraflı tarafsız herkesin ilgisiyle karşılaşıyor.


Mahallenin çocuklarını kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için ev ev dolaştığını ve onları sahaya getirdiğini belirten Aral, "Çocuklarımı da futbolu da çok seviyorum. 6 senedir bu çocukların başındayım. Çaylarını getiriyorum, açlarsa karınlarını doyuruyorum. Beni başka kulüpten de çağırdılar ama çocuklarımı sevdiğim için gitmedim. Ölene kadar da takımımı bırakmam. Emekspor nerede oynuyorsa, ben de maçlarına gidiyorum. Kaybedersek de çok üzülüyorum. Çocuklarıma da ’Eğer maçı kaybederseniz, sizi buradan yürüyerek gönderirim’ diyorum. Keşke ben de genç olsam da onlarla birlikte oynayabilsem" diye konuştu.


Emekspor’un Başkan Vekili Özkan Çelik ise Hanım Aral’ın 6 yıldır çocuklarının başında olduğunu kaydederek, "Hanım anamız Emekspor için renk, heyecan, kısacası her şey demek. Bazen hocalarımızın gelmediği zaman, çocukları o çalıştırır. Kulüpteki herkesle ilgilenir. Onunla olmaktan çok mutluyuz. O bizim her şeyimiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:18
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