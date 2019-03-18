Çeyrek altın gram altın son dakika 18 Mart Pazartesi altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarında son durum ne? Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları 18 Mart Pazartesi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 18 Mart 2019 çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatında son durum ne? İşte güncel ve anlık altın fiyatları. 18 Mart 2019 günü, çeyrek altın fiyatı 373,5 TL'de yer alıyor. Gram altın ise 227,7 TL. Son dakika altın fiyatlarında son durum haberleri...

Altın fiyatları canlı, geçen hafta içinde yükseliş trendine girmişti. Yaşanan hareketlilik sonrası, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorularının cevabını araştırıyor. Hafta sonu, gram altın 227 lira, çeyrek altın ise 374 lira seviyesinden alıcı buluyordu. Peki 18 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar…

Altın fiyatları 18 Mart Pazatesi son dakika altın fiyatları

Gram altın: 227 Lira

Çeyrek altın: 374 Lira

Tam altın: 1492 Lira

Yarım altın: 748 Lira

Cumhuriyet altını: 1532 liradan alıcı buluyor