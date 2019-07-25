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Altın Masa’da yeni dönem

Altın Masa Çağrı Merkezi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla vatandaşlara artık 7 gün 24 saat hizmet verecek.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:05
Altın Masa’da yeni dönem

Altın Masa Çağrı Merkezi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla vatandaşlara artık 7 gün 24 saat hizmet verecek.


Halk Günleri ve Mahalle Buluşmaları düzenleyerek Altındağlıların sorunlarını yüz yüze dinleyip çözüme kavuşturan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altın Masa’da da yepyeni bir dönem başlattı.Vatandaşların istek ve şikâyetlerini bildirdikleri Altın Masa Çağrı Merkezi artık 7 gün 24 saat görev başında olacak. Daha önce sadece mesai günlerinde saat 17.00’ye kadar hizmet veren Altın Masa Çağrı Merkezi, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde ele alarak çözüm üretecek. Talep ve şikâyetlerini iletmek isteyen vatandaşlar, Altın Masa Çağrı Merkezi’ne 444 39 19 numaralı telefondan ulaşabilecek. Altındağlılar ayrıca 0552 444 39 19 Whatsapp İletişim Hattı ve [email protected] e-posta adresi üzerinden şikâyetlerini iletebilecek.



“İletişime önem veriyoruz”


“Vatandaşlar mahallelerindeki sorunlarla ilgili bize Halk Günü ve Mahalle Buluşmaları aracılığıyla ulaşabilirler. Ancak acil durumlar için ise Altın Masa’yı daha aktif ve 24 saat ulaşılabilir hale getirdik” diyen Altındağ Belediye Başkanı Balcı, “Belediye olarak vatandaşımızla iletişime çok önem veriyoruz. Altındağ’da esnafımızı ve vatandaşlarımızı devamlı olarak ziyaret ediyoruz. Altın Masa Çağrı Merkezi’ni de yenileyerek vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verecek bir birim haline getirdik. Altındağlılar 24 saat iletişim hatları üzerinden belediyemize ulaşabilirler. Ekiplerimiz gelen talepleri dikkate alarak çalışmalarını sürdürecekler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:05
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