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Hulusi Akar, altın madalyalı Türk bayrağını göndere çekti

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104’üncü yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. TBMM tarafından 1994 yılında şehitler adınaÇanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Bayrağı'na takıldı ve göndere çekildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:16

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 Sayılı Kanunla Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Orhan Tavlı ve Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk Bayrağı'na takıldı ve göndere çekildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00’da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sevil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yabancı temsilciler de zafer kutlamasında

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan çok sayıda temsilci de katıldı. Avustralya Büyükelçisi Marc İnnes-Brawn, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Yenizelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Yenizelanda Askeri Ateşi Yarbauiy Elma Thomas da törende hazır bulundu.

Anıta ilk olanak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan ‘TCG Burgazada'dan 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Altın madalya bayrakla göndere çekildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 Sayılı Kanunla Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Orhan Tavlı ve Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk Bayrağı'na takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı’na bıraktı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:16
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