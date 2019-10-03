İngiltere, Bleinheim Sarayı'ndan altın klozeti çalan hırsızların peşine düştü İngiltere, eski Başbakanlardan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 4.8 milyon sterlin olan altın klozeti çalan hırsızları arıyor.

İngiltere'de bir sanat eseri olarak sergilenen 4.8 milyon sterlin değerindeki altın klozet eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu Bleinheim Sarayı'ndan 14 Eylül gecesi çalınmıştı. Tuvaleti yerinden sökerek tarihi sarayda su baskınına yol açan hırsızlar ülkenin her yerinde aranıyor. İngiltere polisi, hırsızları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, gelinen aşamada elde ettikleri bilgileri paylaştı. Dedektif Steven Jones, “Lacivert bir Volkswagen Golf R olan araç hala aranıyor. Woodstock veya çevresinde görmüş olan herkese sesleniyorum. Çalınan sanat eseri bulunamadı. Memurlar aramaya devam ediyor” dedi. 2 gözaltı var Öte yandan, konuya ilişkin 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

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