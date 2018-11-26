Altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı26 Kasım 2018 Pazartesi 12:30
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde evden altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisatçı kılığında girdikleri Şenevler Mahallesi'ndeki evden altın kaplamalı muslukları çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, apartmandan çuvalla çıkan 2 kişinin, iki mahallede daha benzer yöntemle hırsızlık yaptığını belirledi.
Kimlikleri tespit edilen M.B. ve M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
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