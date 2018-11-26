Altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde evden altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisatçı kılığında girdikleri Şenevler Mahallesi'ndeki evden altın kaplamalı muslukları çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, apartmandan çuvalla çıkan 2 kişinin, iki mahallede daha benzer yöntemle hırsızlık yaptığını belirledi.

Kimlikleri tespit edilen M.B. ve M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.