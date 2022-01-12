  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş 'Tuzak olabilir' diyerek saat verdi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş 'Tuzak olabilir' diyerek saat verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verilerinin piyasalarda dalgalanmalara neden olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 15:58:55 - 2022-01-12 15:58:55
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş 'Tuzak olabilir' diyerek saat verdi

Küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verileri merakla takip ediliyor.

ABD'de tüketici enflasyonu geçtiğimiz ay yüzde 6,8 olarak açıklanmış 40 yılın zirvesine yükselmişti.

ABD enflasyon verisi sonrası piyasalardaki hareketlenmelere ilişkin dikkat çeken uyarılar geldi.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 16:30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin geçici dalgalanmalara neden olacağını, tuzak fiyatlamalara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarmak isterim! Yüzde 7’nin üzerinde yükseliş bekliyorum. Ancak büyük gün 25 Ocak Fed" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay