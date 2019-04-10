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Seçim 2019 Sayfası

Altın için eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyede

Bursa’da eşi ve kayınvalidesini ellerini bağlayıp öldüren ve evdeki altınlarla paraları alıp Suriye’ye kaçmak isteyen katil koca adliyeye sevk edildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 22:23
Altın için eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyede

Bursa’da eşi ve kayınvalidesini ellerini bağlayıp öldüren ve evdeki altınlarla paraları alıp Suriye’ye kaçmak isteyen katil koca adliyeye sevk edildi.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın alt katından çığlık sesleri duyan vatandaşlar polise bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler evde elleri kolları bağlı vaziyette bir kadın cesedi buldu. Cesedin Suriye uyruklu Hayat Hattab’a ait olduğunu tespit eden ekipler evde yaptıkları aramalarda bir kadın cesedi daha buldu. Bu cesedin de Hattab’ın annesi Sabah Meşail’e ait olduğunu belirleyen ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine cesedi bulunan Hayat Hattab’ın eşi A.H.’nin peşine düştü.



Başlatılan çalışmalar neticesinde cinayeti işledikleri tespit edilen A.H. ile arkadaşı K.J.’nin yakalanması için çalışma başlattı. K.J.’yi kısa sürede yakalayan ekipler A.H.’nin Suriye’ye kaçmak üzere Adana’ya gittiğini tespit etti. A.H.’nin yakalanması için Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşen ekipler A.H.’nin saklandığı eve baskın düzenledi. Baskında A.H. gözaltına alınarak Bursa’ya getirildi. Adliyeye sevk edilen A.H.’nin cinayeti evdeki para ve altınlar için işlediği öğrenilirken zanlının savcılık sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 22:23
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