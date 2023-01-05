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Kadın - Aile Altını çizen uzmanalar uyurken organlarınız yenilenecek bu çayı akşamları için diyor! ilk kez duyacaksınız
Kadın - Aile

Altını çizen uzmanalar uyurken organlarınız yenilenecek bu çayı akşamları için diyor! ilk kez duyacaksınız

İyi bir gece uykusu sağlıklı bir hayat sürmenin ilk şartıdır. İşten geç çıkmak, çocuklarla ve ev işleriyle uğraşırken yatağa geç giriyoruz ve uykuya dalmak gerçekten uzun sürüyor ve sabah aynı rutin tekrar başlıyor. Bu tarif rekor kırıyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-05 16:32:00 - 2023-01-05 16:55:04
Altını çizen uzmanalar uyurken organlarınız yenilenecek bu çayı akşamları için diyor! ilk kez duyacaksınız

Eğer uykumuz bölünürse de uyumaktan vazgeçip hiç değilse günün daha rahat geçmesini sağlayacak işleri yapma başlıyoruz ve bu alışkanlık zaman içerisinde uyku bozukluklarına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bu içeriğimizde size sunacağımız tamamen doğal meyve ve baharatlar sayesinde rahatlıkla uykuya dalacak ve bir bebek gibi mışıl mışıl uyumanın keyfine varacaksınız. Emin olun tüm malzemeler mutfağınızda var.

Bazen uyku bozuklukları sadece basit vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklanır ve bu çay tarifi güzel bir uyku çekmek için ihtiyacınız olan tüm vitamin ve mineralleri size sağlıyor.

Muzun içerisinde bulunan potasyum ve magnezyum size uzun zamandır hasret kaldığınız deliksiz uykuyu sağlayacaktır. Ve bu uyku sayesinde organlarınızın daha sağlıklı çalışmasını sağlamış olursunuz.

Malzemeler

Bir adet muz kabuğu
2 bardak su
Yarım çay kaşığı muskat cevizi tozu/toz tarçın veya çubuk tarçın

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir cezveye alarak kaynatın ve suyun 3 te 1 i buharlaşana kadar kaynatın. Ardından soğumaya bırakın ve içilme sıcaklığına ulaştığında süzün ve afiyetle tüketin. Harika bir uyku çekeceğinize emin olabilirsiniz.

Çayı akşam 19:00 gibi içerseniz 22:00 gibi en geç uykuya dalmış olursunuz ki bu saat uyumak için en ideal saat olarak bilinir. Özellikle organlarınızın bu uykudan maksimum faydayı görmesi için bu saat aralığında tüketmeniz daha etkili olacaktır.

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