Altın hırsızını jandarma yakaladı Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Ovaköy’de bir evden ziynet eşyalarını çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Ovaköy’de bir evden ziynet eşyalarını çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovaköy’de H.İ.Ö.’nün evine giren S.C, evin hanımına ait 5 adet burma bilezik ile 1,5 metre altın zinciri çaldı. Ev sahibinin Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatı sonrası yapılan istihbarat çalışmasından hırsızlık olayını S.C.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarmanın S.C. ile yaptığı görüşmede, çaldığı 5 adet altın bileziği çeşitli kuyumculara bozdurduğu belirlendi. S.C. tarafından çalınan 1,5 metre uzunluğundaki altın zincir mağdur H.İ.Ö.’ye teslim edildi. Yakalanan S.C. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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