Altın gram fiyatı altın fiyatlarında son durum | Altın gram fiyatı çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum ne? ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırım kararından Türkiye'nin muaf tutulması piyasalarda olumlu karşılandı. Yatırımını altına yapmak isteyen yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Düğün nişan ya da yatırım yapacak vatandaşlar şuan altın fiyatlarını araştırıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte 7 Kasım Çarşamba altın fiyatlarında son durum.

Ocak-ağustos dönemindeki kazançlarının bir kısmını eylül ve ekim aylarında geri veren gram altın, bu iki ayda toplamada yüzde 13,7 değer kaybetmişti. Yıllık bazda getirisine bakıldığında ise ocak-ekim döneminde gram altın yüzde 37,3 kazandırmıştı.

Çeyrek altın, gram altın, tam altın ve Cumhuriyet altın fiyatları

Gram altın ne kadar? Gram altın, Kapalı Çarşı’da 7 Kasım Çarşamba günü alış 211 TL, gram altın satış 211 Türk Lirası. Çeyrek altın 7 Kasım Çarşamba sabahı 340,08 TL'den alınırken 348,34 TL'den satılmaktadır. Yarım altın fiyatları bugün şu şekilde; 678,04 TL'den alınan yarım altın 696,69 TL'den satılmaktadır. Tam altın fiyatları bugün şu şekilde; 1.360,33 TL'den alınan tam altın 1.389,12 TL'den satılmaktadır. Cumhuriyet altın fiyatı ise bu sabah (7 Kasım Çarşamba) 1.407,00 TL'den alınırken 1.428,00 TL'den satılmaktadır.