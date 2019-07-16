Altın gibi değerli

TMSF kayyımlığında yönetilen önemli gruplardan biri olan Koza Grubu’nun lokomotif şirketi Koza Altın, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Ekonomik değerinin yüksekliği kadar stratejik öneme de haiz olan şirket, Türkiye’de yıllık bazda çıkarılan 27.2 ton altının 8.2 tonunu çıkarıyor. TMSF verilerine göre Koza Grubu tarafından işletilen 5 aktif altın maden şirketi bulunuyor.

2017 yılında yaklaşık 6.3 ton altın çıkaran Koza Grubu, 2018 yılında yüzde 28’lik bir artışla üretim miktarını 8.4 tona çıkardı. 2019 hedefi ise 330 bin ons olarak açıklandı. Bu da 10 tona tekabül ediyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yaptığı değerlendirmede, ‘’2019 yılı içerisinde 10 ton altın çıkarmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yaklaşık 1 milyar TL olan grubun cirosu, 2018 yılında yüzde 61 artışla 1.6 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu şekliyle de holdingin konsolide faaliyet kârı 2017 yılında 483 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 115 artışla 1 milyar 39 milyon TL’ye yükselmiştir. Holdingin veri öncesi karı 2017 yılında 606 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 104 seviyesinde artarak 1.2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Holdingin konsolide net kârı 2017 yılında 460 milyon TL iken 2018 yılında yüzde 105 artış ile 942 milyon TL bu grup net kâr elde etmiştir. Holdingin toplam ödenen beyana dayalı vergi tutarı 2014 yılında 151 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 112 artarak 321 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Holdingin 2017 yılında 2.34 milyon TL olan nakit bakiyesi bugün 2.78 milyar TL’ye çıkmıştır ve bu grubun bankalara hiçbir borcu yoktur. Holdingin istihdam sayısı 2017 yılında 2 bin 165 iken, 2018 yılında 215 kişi artırarak 2 bin 280 kişiye ulaşmıştır. 2017’de 6 milyar TL olan aktif büyüklüğü, yüzde 22’lik artışla 2018 yılında 7.4 milyar TL’lik bir rakama ulaşmıştır. 2017’de bu şirketimiz 531 milyon TL net kâr elde etmişken, bu oran yüzde 220 artışla 2018’de 1.1 milyar TL’ye ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Hepsi milli servet

TMSF olarak yönetilen şirketlere milli servet gözüyle baktıklarının altını çizen Gülal, “Biz TMSF olarak bu şirketlere milli servet gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmasını istemiyoruz. TMSF kayyımlığında yönetilen şirketlerde de hemen hemen irtifa kaybı söz konusu değil. Aksine bu şirketler büyümeye, istihdam ve katma değer oluşturmaya devam ediyorlar” dedi.

Bankalara borcu yok

Gülal, 2017 yılında yaklaşık 1 milyar lira cirosu olan Koza Altın’ın, 2018 yılında yüzde 61 artışla bunun 1,6 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Gülal, şirketin bankalara hiçbir borcu olmadığını da vurguladı ve ‘’Vizyonumuz, Türkiye’de altın madenciliği sektöründe ve uluslararası platformda lider bir firma olmaktır. Görevimiz ise mevcut en iyi teknolojiyi kullanarak ve en yüksek çevresel performansı sergileyen ve yerel halka karşılıklı güven duyarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak için sürdürülebilir altın madenciliği faaliyetlerini yürütmektir’’ mesajını verdi.

Maden alanları

-Ovacık Altın Madeni

-Mastra Altın Madeni

-Çukuralan Altın Madeni

-Kaymaz Altın Madeni

-Himmet Dede Altın Madeni

-Çoraklık Altın Madeni

-Kubaslar Altın Madeni