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Altın fiyatlarında son durum ne? Kapalıçarşı’da çeyrek altın Cumhuriyet altı ne kadar? 8 Mart

Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar güvenli liman olarak altını tercih etmek istiyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarının son durumu ekonomi piyasalarını yakından takip edenler tarafından araştırıyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı’da çeyrek altın Cumhuriyet altı gram altın son dakika ne kadar? İşte altın fiyatları artacak mı? 8 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları…

08 Mart 2019 Cuma 08:46
Altın fiyatlarında son durum ne? Kapalıçarşı’da çeyrek altın Cumhuriyet altı ne kadar? 8 Mart

Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar güvenli liman olarak altını tercih etmek istiyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarının son durumu ekonomi piyasalarını yakından takip edenler tarafından araştırıyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı’da çeyrek altın Cumhuriyet altı gram altın son dakika ne kadar? İşte altın fiyatları artacak mı? 8 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki hareketlenmeler dikkat çekerken birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altın fiyatları döviz ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte hareket yönünü şekillendiriyor. çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

Altın fiyatlarında son durum ne?

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,7 liraya kadar gerileyen gram altın, dolar/TL'deki değer kazancının etkisiyle 225 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 224,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 224,6 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını 1.501 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 1.284,7 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı nedir?

7 Mart çeyrek altın fiyatı 366 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altınının fiyatı 1.501 liradan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 08:46
  1. Altın fiyatlarında son durum ne?
  2. Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatı
  3. Kapalıçarşı’da Cumhuriyet altı ne kadar?
  4. 8 mart altın fiyatları

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