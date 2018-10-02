Altın fiyatlarında son durum çeyrek altın ne kadar? (2 Ekim 2018 altın fiyatları)

Altın en güvenli liman olduğu her daim bilinmektedir. Altına parasını yatıran yatırımcılar, altının piyasada ve Kapalıçarşı’da ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki altın yatırımcısını üzdü mü? Altın fiyatlarından son durum. Altın güne nasıl başladı? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın şuan ne kadar? İşte altın fiyatlarına ilişkin detaylar.

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 2 Ekim 2018 sabahında gram altının fiyatı 227 lira seviyesinde. Saat 08.08 itibariyle Çeyrek altın 364 lira, cumhuriyet altını ise 1458 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın nedir?

Çeyrek altınTürkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır.Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Düğünlerde, özel günlerde genellikle çeyrek altın takılır. Bunun birden fazla sebebi vardır. Sattığınızda fazla fiyat farkı olmadan yakın değerde ücret karşılığında bozdurulabilmektedir. Alımı tetikleyen diğer etken ise en uygun fiyatlı takı altını olması. Çeyrek altında yeni ve eski tarih durumu vardır. Bulunduğumuz yıl tarihi varsa üzerinde yeni çeyrek altın olarak geçmektedir. Bulunduğumuz yıl değilde geçtiğimiz yıllara ait tarih varsa eski tarihlidir. Yeni tarihli ile Eski tarihli çeyrek altında Alım ve Satım arasında fark yoktur.