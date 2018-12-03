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Altın fiyatlarında son durum çeyrek altın ne kadar altının gramı ne kadar?

Altına yatırım yapmak isteyen veya yatırım yapan müşteriler 3 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor mu? Altın düştü mü? Altın gram fiyatı ne? Çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları...

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:08
Altın fiyatlarında son durum çeyrek altın ne kadar altının gramı ne kadar?

Altına yatırım yapmak isteyen veya yatırım yapan müşteriler 3 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor mu? Altın düştü mü? Altın gram fiyatı ne? Çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 204 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 primle 205,3 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 204 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 334 lira, Cumhuriyet altını da 1.367 liradan satılıyor.  Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,39 primle 1.227,2 dolardan işlem görüyor. 

Dolardaki düşüş altına da yasıyacak

AA Finans Analisti İslam Memiş,"Altının ons fiyatı, bu hafta 1.207 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Ons altın, 1.207 doları aşağı yönlü kırarsa 1.187 dolar seviyesi sürpriz olmayacaktır." dedi. Yurt içinde, dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin, altının gram fiyatının 200 lira seviyesinin altına sarkmasına neden olabileceğini belirten Memiş, teknik açıdan gram altında bu hafta 197 liranın destek, 207 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:08
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