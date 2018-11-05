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Altın fiyatlarında son durum altın gram fiyatı çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu. Altına yatırım yapmak isteyen ya da yapan vatandaşlar 5 Kasım Pazartesi günü itibariyle altının fiyatını merak ediyor. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte altın fiyatları da düşmeye başladı. Düğün nişan ya da yatırım yapacak vatandaşlar şuan altın fiyatlarını araştırıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları. İşte 5 Kasım Pazartesi altın fiyatlarında son durum.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:54
Altın fiyatlarında son durum altın gram fiyatı çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu. Altına yatırım yapmak isteyen ya da yapan vatandaşlar 5 Kasım Pazartesi günü itibariyle altının fiyatını merak ediyor. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte altın fiyatları da düşmeye başladı. Düğün nişan ya da yatırım yapacak vatandaşlar şuan altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 5 Kasım Pazartesi altın fiyatlarında son durum.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış 215,1337 T, satış 215,2990 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış 344,3700 TL, satış  352,2100 TL

Yarım altın ne kadar? 

Yarım altın alış 686,5800 TL,  satış 704,4200 TL

Tam altın ne kadar? 

Tam altın alış 1.377,4700 TL, satış  1.404,5300 TL

Cumhuriyet altını ne kadar? 

Cumhuriyet altını alış 1.427,0000 TL, satış  1.449,0000 TL

Altın yatırımcıyı üzdü

Ocak-ağustos dönemindeki kazançlarının bir kısmını eylül ve ekim aylarında geri veren gram altın, bu iki ayda toplamada yüzde 13,7 değer kaybetti. Yıllık bazda getirisine bakıldığında ise ocak-ekim döneminde gram altın yüzde 37,3 kazandırdı.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:54
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