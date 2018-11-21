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Altın fiyatlarında son dakika bilgileri gram altın çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün

Altına yapıtırım yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar olduğunu merak ediyor. Çeyrek altın ne kadar sorusu günün en çok araran kelimelerin başında gelmekte. 21 Kasım Çarşamba altın fiyatlarında son dakika sürprizi. Kapalıçarşı’da altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte son dakika altın fiyatları…

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:21
Altın fiyatlarında son dakika bilgileri gram altın çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün

Altına yapıtırım yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar olduğunu merak ediyor. Çeyrek altın ne kadar sorusu günün en çok araran kelimelerin başında gelmekte. 21 Kasım Çarşamba altın fiyatlarında son dakika sürprizi. Kapalıçarşı’da altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte son dakika altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün Kapalı Çarşı piyasası 21 Kasım 2018 sabah saatlerinde hafif düşüş görünmekte. ABD'de teknoloji şirketlerinde yaşanan fiyat endişeşi altın ons değerini Asya piyasalarında pozitif olarak yansıdığını söyleyen uzmanlar, altının güvenilir liman olarak görüldüğünü bir kez daha açıkladı. Peki altın gerçekten güvenli liman mı? Yatırımcı altına yatırım yapmalıdır diyen uzmanlar altına yatırım yapacakların bu günlerin en iyi günler olduğunu ve altına yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu vurgulamakta. Güncel altın fiyatları 21 Kasım 2018

Gram altın fiyatı 21 Kasım Çarşamba

Alış 211,53

Satış 211,71

Çeyrek altın fiyatı 21 Kasım Çarşamba

Alış 338,44

Satış 346,15

Cumhuriyet altını fiyatı 21 Kasım Çarşamba

Alış 1,402,00

Satış 1,423,00

Yarım altın 21 Kasım Çarşamba

Yarım altın Kapalı Çarşı'da 692 Türk Lirasından işlem görüyor.

14 ayar altın 21 Kasım Çarşamba

14 ayar altın,  120 TL'den satılıyor.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 09:21
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