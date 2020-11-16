Altın fiyatlarında sert yükseliş! İşte 16 Kasım 2020 altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları üzerinde gün içerisinde yaşanan ani iniş ve çıkışlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 500 TL'nin üzerinde gözlemlenen yatırım aracında önceki hafta ani düşüş hali, vatandaşların yeniden bu yatırım aracına yönelmesine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ani düşüşlerle beraber altına olan rağbet de arttı. Vatandaşlar canlı rakamları takip etmek üzere altın fiyatları arayışına geçti.

Peki 16 Kasım 2020 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?

Gram altın fiyatı ne kadar?

466,98

470,99

Çeyrek altın kaç TL?

842,58

861,19

Yarım altın fiyatı

1.679,98

1.722,36

Cumhuriyet altını kaç liradan alınıp satılıyor?

3.370,50

3.434,18