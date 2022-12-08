Altın fiyatlarında gelişme: Güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yükselişe geçen altın 8 Aralık 2022 (bugün) çeyrek altın kuru ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hafta sonunda da altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla yurt genelinde özellikle de yatırımcıların gündem maddesi olarak da öne çıkıyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi gözlemcileri tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelecek rakamlar yakından takip ediliyor. Uzman isimlerin yıl sonuna doğru altının artacağı konusunda beklentilere paralel olarak rakamlar son dönemde artışa geçti. Spot piyasada altın satış fiyatları; "8 Aralık 2022 Piyasalarda tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL, düşecek mi yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, güncel ve anlık verileriyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 8 ARALIK 2022

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.209,00

SATIŞ: 7.273,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 7.014,00

SATIŞ: 7.087,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.453,00

SATIŞ: 3.515,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.178,00

SATIŞ: 7.287,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 970,92

SATIŞ: 1.034,38

ZİYNET ALTIN FİYATI

6.836,71

6.966,46

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

979,63

1.042,95

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Ons altın fiyatı 1783 dolar seviyesinde yer alıyor.

1.783,34

1.783,75

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.