Altın fiyatları düşüşte

Altının kilogramı 186 bin 400 liraya geriledi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 186 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 186 bin 400, en yüksek ise 188 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,04 düşüşle 186 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 84 milyon 685 bin 117,41 lira, işlem miktarı ise 449 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 88 milyon 519 bin 275,99 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kalotı Jwellery, İstanbul Altın Rafinerisi, Türk Ekonomi Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

İşte tüm altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

186,31 TL

186,48 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.254,64 TL

1.254,86 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

298,09 TL

304,89 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.241,00 TL

1.253,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

594,32 TL

609,79 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.192,36 TL

1.215,84 TL

ATA ALTIN FİYATI

1.229,62 TL

1.260,60 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

106,19 TL

106,29 TL

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

136,00 TL

136,13 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

169,91 TL

170,07 TL