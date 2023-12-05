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Ekonomi Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! Elinde gram altını olanlar dikkat, zengin olacak: Yüzde 2,22 değer kaybetti!
Ekonomi

Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! Elinde gram altını olanlar dikkat, zengin olacak: Yüzde 2,22 değer kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 00:16:00 - 2023-12-05 00:24:56
Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! Elinde gram altını olanlar dikkat, zengin olacak: Yüzde 2,22 değer kaybetti!

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü açıklamaları ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı! Lakin 4 Aralık Pazartesi günü altında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Gram altında beklenmedik bir düşüş meydana geldi. Gram altının alış fiyatı 1.899 TL'den 1.881 TL'ye düştü. Satışı ise 1.916 TL'den 1.882 TL'ye geriledi.

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda tarihi yükselişi yaşayan altının fiyatı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Fed Başkanı Jerome Powell cuma günü yaptığı açıklamada Fed'in ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatması riskinin, faiz oranlarını enflasyonu kontrol altına alacak kadar yükseltmemesi riskiyle "daha dengeli" hale geldiğini bildirdi. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

RÜZGAR TERSİNE ESTİ ALTIN DEĞER KAYBETTİ!

Son zamanların tarihi yükselişine geçen altından rekor bir düşüş geldi. Akşam saatlerinde altında rüzgar tersine esti ve gram altın yüzde 2,22 değer kaybetti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından gram altının alış fiyatı 1.899 TL'den 1.881 TL'ye; satışı ise 1.916 TL'den 1.882 TL'ye geriledi.

Dünya Altın Konseyi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, tüm merkez bankalarının yüzde 24'ü önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.

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