Altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Ağustos Salı çeyrek altın gram altın cumhuriyet altını fiyatları son durum

Yatırımcıların gözü kulağı bir taraftan Kapalıçarşı’da diğer taraftan da piyasadaki altın fiyatlarında. Altın fiyatları ne kadar oldu merak konusu oluyor. 14 Ağustos Salı günü altın fiyatları çeyrek altın gram altın güne nasıl başladı sorusunun cevabını sizler için araştırdık. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın Çeyrek altın, bugün 432 TL'den satılıyor. Altının gram fiyatı, güne 265 TL civarında başladı. Cumhuriyet altını ise 1670 liradan, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 265,40 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Özellikle altın fiyatları arttıkça insanların gram altına olan talebi de arttı. Gram altın haftanın ikinci iş günü olan 14 Ağustos Salı sabahı 265 TL'den alınırken 265,93 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın kuşkusuz vatandaşların en çok merak ettiği, en çok talep ettiği altın türleri arasında ilk sırada yer alır. Altın fiyatları araştırması yapan vatandaşlar genel olarak çeyrek altını merak eder. Çeyrek altın vatandaşlar arasında karşılıklı alışverişi sağlar, düğünlerde çiftlere armağan edilen ilk hediyelerdendir. Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 432 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın haftanın ikinci gününde 825 liradan alıcı buluyor

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 14 Ağustos Salı gününde 1670 liradan satılıyor.