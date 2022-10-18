Altın fiyatları güncel ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün (18 Ekim 2022)

Altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor mu? ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ons altın fiyatında yaşanan değişiklik yurt içinde gram altın fiyatını da etkiledi. Bin lira üzerinde seyreden gram altın 990 lira seviyelerine düştü. Bugün ise gram altın fiyatı 988 liradan işlem görüyor.

Altın ve gümüş fiyatlarında rüzgâr tersine döndü

ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar, düştü mü? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 18 Ekim 2022 güncel altın fiyatları...

18 Ekim'de gram altın 990 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 990 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 986 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 990 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6.630 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.656 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın vergi indirimlerinden geri adım atıldığını duyurması ve ABD'de şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimserlikle risk iştahının yükseldiğini belirterek, bu paralelde dolar endeksinde yaşanan düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Enflasyon ve resesyon endişelerine ilişkin risklerin gündemdeki yerini korumasıyla varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 908,86

SATIŞ: 938,52

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.676,00

SATIŞ: 6.748,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.680,00

SATIŞ: 6.781,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.496,00

SATIŞ: 6.573,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.253,00

SATIŞ: 3.299,00

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.