Altın fiyatları bugün çeyrek altın fiyatları cumhuriyet altın fiyatları altın gram fiyatı 16 Ekim Salı ne kadar?

Altın gram fiyatı. Piyasaların dalgalı olduğu şu dönemde yatırımcı her daim güvenli liman olarak gördüğü altına yatırım yapmak istiyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne olur? Cumhuriyet altın fiyatları- altın fiyatları bugün nasıl başladı? Altın gram fiyatı bugün ne kadar? Soruları merak ediliyor.İşte 16 Ekim Salı altın fiyatlarına dair sondakika bilgileri…

16 Ekim 2018 sabahında spot piyasada gram altın fiyatı 227 lira seviyesinde seyrediyor. Saat 07.27 itibariyle çeyrek altın 364 lira, tam altın ise 1458 lira seviyesinde. Gram altın 16 Ekim Salı sabahı 227,7601 TL'den alınırken 228,0368 TL'den satılıyor. Çeyrek altın bugün 362,6500 TL'den alınırken 371,1000 TL'den satılmaktadır. Yarım altın bu sabah 723,0400 TL'den alınırken 742,2000 TL'den satılmaktadır. Bugün tam altın 1.450,6100 TL'den alınırken 1.479,8500 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını bu sabah 1.505,0000 TL'den alınırken 1.528,0000 TL'den satılıyor.