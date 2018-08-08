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Altın dolar fiyatları bugün | Çeyrek altın cumhuriyet altını | dolar ne kadar? Altın ve dolarda son durum

ABD ile yaşadığımız Brunson krizi sonrası piyasalar bir hayli hareketli. Hem altın hem dolar rekordan rekora koşuyor. Kapalı Çarşı’da gram altının alış fiyatı 204.6681, satış fiyatı 205.8157 TL üzerinden yapılmakta. Doların ise ateşi 5,30’a kadar yükseldi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:43
Altın dolar fiyatları bugün | Çeyrek altın cumhuriyet altını | dolar ne kadar? Altın ve dolarda son durum

ABD ile yaşadığımız Brunson krizi sonrası piyasalar bir hayli hareketli. Hem altın hem dolar rekordan rekora koşuyor. Kapalı Çarşı’da gram altının alış fiyatı 204.6681, satış fiyatı 205.8157 TL üzerinden yapılmakta. Doların ise ateşi 5,30’a kadar yükseldi.

ABD-Türkiye arasında kısa vadede çözüme yönelik adımlar atılmaması durumunda, döviz kurları ve altın fiyatlarında ciddi yükselişler beklenebilir. Buna ek olarak yatırımcılar açısından risk iştahının yüksek olduğu bir dönem göz önünde bulundurulduğu takdirde; TL varlıklarından hızlı bir şekilde çıkış gerçekleşebilir.  Kapalıçarşı'da gram altının alış fiyatı 204.6681, satış fiyatı 205.8157 TL üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altında ise alış 335.6323, satış 338.5087 seviyesinde. Dolar ve altın arasındaki korelasyon dikkate alındığı takdirde dolar kurundaki artışla birlikte gram altın 210 TL ve üzeri seviyeleri test edebilir. Dolar/TL önceki gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 5,4250 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Dün 5,20'nin altını gören kur bugün 12.23 itibariyle yeniden 5,30'un üzerini gördü.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:43
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