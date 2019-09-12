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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.853,00 lira oldu

12 Eylül 2019 Perşembe 12:30
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.853,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)275,50275,70278,00278,20
Cumhuriyet Ata Lira1.816,001.837,001.832,001.853,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)251,00255,00253,50257,50
Lira(Tam) Ziynet1.774,001.794,001.790,001.810,00
Yarım Ziynet887,00897,00895,00905,00
Çeyrek Ziynet444,00449,00448,00453,00


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:30
  1. 24 ayarkülçe altın
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  3. Cumhuriyet Altını

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