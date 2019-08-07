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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.752,00 lira oldu

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.752,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)260,60260,80262,60262,80
Cumhuriyet Ata Lira1.717,001.738,001.731,001.752,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)238,00242,00240,00244,00
Lira(Tam) Ziynet1.678,001.698,001.691,001.711,00
Yarım Ziynet839,00849,00846,00856,00
Çeyrek Ziynet420,00425,00423,00428,00

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
  1. altın fiyatları

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