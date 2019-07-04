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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.695,00 lira oldu

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.695,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)256,00256,20254,00254,20
Cumhuriyet Ata Lira1.687,001.708,001.674,001.695,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)233,50237,50232,00236,00
Lira(Tam) Ziynet1.649,001.669,001.636,001.656,00
Yarım Ziynet824,00834,00817,00827,00
Çeyrek Ziynet412,00417,00409,00414,00


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. altın fiyatları
  3. Cumhuriyet Altını

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