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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.738,00 lira oldu

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.738,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)265,90266,10260,60260,80
Cumhuriyet Ata Lira1.752,001.773,001.717,001.738,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)242,50246,50238,00242,00
Lira(Tam) Ziynet1.712,001.732,001.678,001.698,00
Yarım Ziynet856,00866,00839,00849,00
Çeyrek Ziynet428,00433,00420,00425,00

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
  1. 24 ayarkülçe altın
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