Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.731,00 lira oldu21 Haziran 2019 Cuma 12:43
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.731,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|255,30
|255,50
|259,50
|259,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.682,00
|1.703,00
|1.710,00
|1.731,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|233,00
|237,00
|236,70
|240,70
|Lira(Tam) Ziynet
|1.644,00
|1.664,00
|1.671,00
|1.691,00
|Yarım Ziynet
|822,00
|832,00
|836,00
|846,00
|Çeyrek Ziynet
|411,00
|416,00
|418,00
|423,00
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