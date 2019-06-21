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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.731,00 lira oldu

21 Haziran 2019 Cuma 12:43
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.731,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)255,30255,50259,50259,70
Cumhuriyet Ata Lira1.682,001.703,001.710,001.731,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)233,00237,00236,70240,70
Lira(Tam) Ziynet1.644,001.664,001.671,001.691,00
Yarım Ziynet822,00832,00836,00846,00
Çeyrek Ziynet411,00416,00418,00423,00

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:43
  1. 24 ayarkülçe altın
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  3. Cumhuriyet Altını

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