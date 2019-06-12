Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.671,00 lira oldu12 Haziran 2019 Çarşamba 12:55
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.671,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|248,00
|248,20
|250,30
|250,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.634,00
|1.655,00
|1.650,00
|1.671,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|226,00
|230,00
|228,30
|232,30
|Lira(Tam) Ziynet
|1.597,00
|1.617,00
|1.612,00
|1.632,00
|Yarım Ziynet
|798,00
|808,00
|806,00
|816,00
|Çeyrek Ziynet
|399,00
|404,00
|403,00
|408,00
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