Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.654,00 lira oldu10 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.654,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|250,00
|250,20
|247,80
|248,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.648,00
|1.669,00
|1.633,00
|1.654,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|228,00
|232,00
|226,00
|230,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.610,00
|1.630,00
|1.596,00
|1.616,00
|Yarım Ziynet
|805,00
|815,00
|798,00
|808,00
|Çeyrek Ziynet
|403,00
|408,00
|398,00
|404,00
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