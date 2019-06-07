Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.674,00 lira oldu07 Haziran 2019 Cuma 12:45
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|248,00
|248,20
|250,80
|251,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.634,00
|1.655,00
|1.653,00
|1.674,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|226,00
|230,00
|228,70
|232,70
|Lira(Tam) Ziynet
|1.597,00
|1.607,00
|1.615,00
|1.635,00
|Yarım Ziynet
|799,00
|806,00
|808,00
|818,00
|Çeyrek Ziynet
|399,00
|404,00
|404,00
|409,00
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