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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.596,00 lira oldu

25 Mart 2019 Pazartesi 12:49
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.596,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)237,50237,70239,00239,20
Cumhuriyet Ata Lira1.565,001.586,001.575,001.596,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)216,50220,50218,00222,00
Lira(Tam) Ziynet1.530,001.550,001.539,001.559,00
Yarım Ziynet765,00775,00770,00780,00
Çeyrek Ziynet382,00387,00385,00390,00


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:49
  1. 24 ayarkülçe altın
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  3. Cumhuriyet Altını

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