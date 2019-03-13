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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.535,00 lira oldu

13 Mart 2019 Çarşamba 13:05
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.535,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)227,70227,90229,70229,90
Cumhuriyet Ata Lira1.501,001.522,001.514,001.535,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)207,50210,50209,50213,50
Lira(Tam) Ziynet1.466,001.486,001.479,001.499,00
Yarım Ziynet733,00743,00740,00750,00
Çeyrek Ziynet367,00372,00370,00375,00

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:05
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. altın fiyatları
  3. Cumhuriyet Altını

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