0553 313 94 23

Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.489 lira oldu

06 Mart 2019 Çarşamba 12:44
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.489 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)222,60222,80222,80223,00
Cumhuriyet Ata Lira1.466,001.487,001.468,001.489,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)203,00207,00203,20207,20
Lira(Tam) Ziynet1.433,001.453,001.435,001.455,00
Yarım Ziynet717,00727,00717,00727,00
Çeyrek Ziynet359,00364,00359,00364,00

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:44
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. altın fiyatları
  3. Cumhuriyet Altını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu PKK’ya mevzi kazıyor"
    1. TBMM İnsan Haklarını İnceleme..
    2. Fenerbahçe, Başakşehir hazırlıklarını..
    3. FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon
    4. Şahinbey Belediyesi GAPFOOD ve..
    5. Aydın'da uyuşturucu operasyonu
    6. Related Digital, ‘İş’te Eşit Kadın’..
    7. Kadıköy Uzunçayır Kavşağı’nda çelik..
    8. Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır süren..
    9. Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da
    10. Cumhur İttifakı’na Aziziye’den tam..
    11. Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği
    12. İran ve Fransa'dan 6 ay aradan sonra..
    13. Teröristlerin yaktığı cami, Regaip..
    14. CHP'de toplu istifa depremi!
    15. İçişleri Bakanı Soylu: Halihazırda..
    16. Başak Koleji’nden mezun öğrenciler..
    17. Fatih Atay, çalışmalarını Işıklı’da..
    18. Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya..
    19. Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf..
    20. Yatırım fonu istatistikleri
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'