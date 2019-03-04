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İstanbul'da altının kapanış ve açılış fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.491,00 lira oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:48
İstanbul'da altının kapanış ve açılış fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.491,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

 CUMA PAZARTESİ 
 AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)226,00226,20223,00223,20
Cumhuriyet Ata Lira1.489,001.510,001.470,001.491,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)206,00210,00203,00207,00
Lira(Tam) Ziynet1.455,001.475,001.436,001.456,00
Yarım Ziynet728,00738,00718,00728,00
Çeyrek Ziynet364,00369,00359,00364,00

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:48
  1. İstanbul
  2. 24 ayarkülçe altın
  3. altın fiyatları
  4. Cumhuriyet Altını

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