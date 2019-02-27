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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.510,00 lira oldu

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:51
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.510,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)226,10226,30225,90226,10
Cumhuriyet Ata Lira1.490,001.511,001.489,001.510,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)206,20210,20206,00210,00
Lira(Tam) Ziynet1.456,001.476,001.455,001.475,00
Yarım Ziynet728,00738,00727,00737,00
Çeyrek Ziynet364,00369,00364,00369,00


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:51
  1. 24 ayarkülçe altın
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