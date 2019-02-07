Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.472,00 lira oldu07 Şubat 2019 Perşembe 12:51
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.472,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|220,80
|221,00
|220,20
|220,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.455,00
|1.476,00
|1.451,00
|1.472,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|201,50
|205,50
|201,00
|205,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.422,00
|1.442,00
|1.418,00
|1.438,00
|Yarım Ziynet
|711,00
|721,00
|709,00
|719,00
|Çeyrek Ziynet
|356,00
|361,00
|355,00
|360,00
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