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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.475,00 lira oldu

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:53
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.475,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)218,80219,00220,60220,80
Cumhuriyet Ata Lira1.442,001.463,001.454,001.475,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)200,00204,00201,00205,00
Lira(Tam) Ziynet1,409,001.429,001.421,001.441,00
Yarım Ziynet705,00715,00710,00720,00
Çeyrek Ziynet352,00357,00355,00360,00


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:53
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