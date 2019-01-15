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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.509,00 lira oldu

15 Ocak 2019 Salı 12:45
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1,509,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)228,30228,50225,80226,00
Cumhuriyet Ata Lira1.505,001.526,001.488,001.509,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)208,00212,00206,00210,00
Lira(Tam) Ziynet1.470,001.490,001.454,001.474,00
Yarım Ziynet735,00745,00727,00737,00
Çeyrek Ziynet368,00373,00364,00369,00


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:45
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. altın fiyatları
  3. Cumhuriyet Altını

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