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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.492,00 lira oldu

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:34
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.492,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)223,40223,60223,20223,40
Cumhuriyet Ata Lira1.472,001.493,001.471,001.492,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)203,50207,50203,50207,50
Lira(Tam) Ziynet1.438,001.458,001.437,001.457,00
Yarım Ziynet719,00729,00719,00729,00
Çeyrek Ziynet360,00365,00360,00365,00

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:34
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. altın fiyatları
  3. Cumhuriyet Altını

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