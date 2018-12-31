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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.453,00 lira oldu

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:49
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.453,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)216,40216,60217,30217,50
Cumhuriyet Ata Lira1.426,001.447,001.432,001.453,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)197,00201,00198,00202,00
Lira(Tam) Ziynet1.393,001.413,001.399,001.419,00
Yarım Ziynet697,00707,00700,00710,00
Çeyrek Ziynet348,00353,00350,00355,00

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:49
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. altın fiyatları
  3. Cumhuriyet Altını

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